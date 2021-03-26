شكرا لقرائتكم خبر عن سباق «مروح» في مهرجان الظفرة البحري ينطلق السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام السبت سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري التي تنظمها لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وينظم السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهو رابع السباقات التي ينظمها «أبوظبي للرياضات الشراعية» ضمن المهرجان بعد سباقات التفريس وفئة 22 قدماً والتجديف التراثي.

ويشارك في السباق 70 محملاً تنطلق من جزيرة مروح، فيما تم تخصيص أربعة ملايين درهم جوائز للفائزين. ويجري السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت اللجنة المنظمة على كافة الإجراءات، لاسيما أنه لا تهاون في تطبيقها على الإطلاق وأهمها استلام نتائج الفحص السلبية لكافة المشاركين والمعنيين بالسباق، وكذلك وجود مسافات آمنة بين المحامل بحيث لا تقل عن عشرين متراً بأي حال من الأحوال.

من جانب آخر قام اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بزيارة للمهرجان وتابع فعالياته، كما شهد سباق التفريس الذي أقيم مساء الخميس. وأشاد المزروعي بالإقبال على الفعاليات وبحجم المشاركة في السباقات التراثية التي تعد موروثاً من موروثات الآباء والأجداد وجزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الأصيل.

من ناحية أخرى، توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول في سباق «التفريس»، فيما حل «البزوم» لهاشم سعيد الرميثي ثانياً، واحتل المركز الثالث «الطيار» لعمر عبدالله المرزوقي، ورابعاً جاء «الحوت» لسلطان راشد الرميثي فيما احتل المركز الخامس «صليج» لعبيد جمعة الرميثي.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى: عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، النجاح الكبير الذي تحققه النسخة 12 من مهرجان الظفرة البحري، مبيناً أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة كان السبب في كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، كما أعرب عن سعادته بالشراكة المثمرة.