شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: واجهنا صعوبات قبل مواجهة كينيا وحققنا الهدف المطلوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن الفريق واجه بعض الصعوبات قبل مباراة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2022، وعلى رأسها حالة الإجهاد التي ضربت اللاعبين، وعدم مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات قبل السفر إلى كينيا.

وقال: «لاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز يعانون من الإجهاد وضغط المباريات، ما أثر في مستواهم مع المنتخب، كما أن نقص الأوكسجين أيضاً أثر سلباً في مستوى الفريق ككل».

وأوضح أنه لا يبحث عن أي مبررات ولكنه يتحدث بواقعية رغم تأكيده على أنه كان يتمني الفوز في مباراة كينيا، وأشار المدير الفني إلى أن عامل الوقت لم يتح له فرصة بالتجمع لفترات كبيرة، موضحاً أن النني وتريزيجية شاركا في المران الصباحي قبل سفر الفريق، وأحمد حجازي شارك في مران واحد.

وأضاف أن الهدف تحقق في المباراة وهو تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لأمم إفريقيا، مشيراً إلى أنه سيبدأ على الفوز التفكير في مباراة جزر القمر المقبلة.

وأشار إلى أن تشكيل المنتخب في المباراة المقبلة سيشهد بعض التغييرات لمنح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب.

وبسؤاله عن عدم مشاركة النني، قال إن هذه الأمور خاصة بالفريق ومن الوارد مشاركته في المباراة المقبلة، وأضاف أن المنتخب في احتياج إلى دمج عناصر جديدة، وسيعمل على تحقيق هذا الأمر في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هناك أشياء تحتاج إلى تطوير، وهو ما سيحرص عليه بمعاونه جهازه الفني.