شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب رعد حمودي لرئاسة اللجنة الأولمبية العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تمت إعادة انتخاب رعد حمودي، رئيساً اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية خلال انتخابات الهيئة العامة التي جرت، الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد، حيث اختارت الهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية بعد أن حصل على 19 صوتاً، فيما حصل منافسه طالب فيصل على 17 صوتاً.

بينما ذهب منصب النائب الأول إلى أياد نجف الياس بعد أن حصل على 26 صوتاً، فيما فاز حيدر حسين علي بمنصب النائب الثاني بـ21 صوتاً، وأحمد حنون خنجر بمنصب النائب الثالث بـ19 صوتاً.

يذكر أن انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية التي جرت العام الماضي وفاز بها سرمد عبدالإله، قد تم إبطالها من قبل رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي بسبب وجود خروق قانونية فيها.