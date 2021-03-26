صحيفة تنشر صور «أوراق الغش» التي حملها بايدن في مؤتمره الصحافي

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا لما أسمته "أوراق الغش- cheat sheets" التي حملها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول مؤتمر صحافي له منذ تنصيبه رئيسا في 20 يناير الماضي.

وقالت الصحيفة إن أوراق بايدن شملت صور وأسماء الصحفيين الذين يخطط لمنحهم فرصة لطرح الأسئلة، كما تضمنت نقاط معلومات سريعة، منها أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة جودة البنية التحتية عالميا، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة في عام 2002.

ورغم هذه البطاقات التي كانت مكتوبة بخط عريض، وقع بايدن في الخطأ، إذ قال إن واشنطن تحتل المرتبة الـ85 عالميا في البنية التحتية، قبل أن يصحح نفسه.

وذكرت أنه في المؤتمر الصحفي الذي استمر لمدة ساعة، دعا بايدن 10 مراسلين فقط لطرح الأسئلة، وركز الكثير منهم على أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية، ولم يتركوا سوى القليل من الوقت لمواضيع أخرى.

هذا وهاجم مراسل شبكة "فوكس نيوز" بيتر دوسي، بايدن لعدم تلقيه أي أسئلة منه في المؤتمر الصحفي، قائلا إن لديه "ملفا مليئا بالأسئلة" كان يريد طرحها على بايدن.