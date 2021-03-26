مصدر: 50 مصًابا الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عمار عبدالواحد ومحمود عجمي:

قال مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، إن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بقرية بنهو التابعة لمركز طهطها بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرًا إلى أنه يجري حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.

ودفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، بسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع تصادم قطارين بمركز طهطا.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365": إن قطارًا "مكيف" تصادم بأخر "مميز" من الخلف ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القبضان ووقوع عدد من الضحايا.

اقرأ أيضًا

بث مباشر.. اللقطات الأولى لموقع تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في سوهاج.. وأنباء عن سقوط ضحايا (صور)

بث مباشر.. اللقطات الأولى لموقع تصادم قطارين في سوهاج

لمتابعة كل ما يتعلق بحادث قطاري سوهاج في تغطية خاصة (اضغط هنا)