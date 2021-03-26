الذهب يتراجع في مصر والجرام ينخفض 3 جنيهات.. التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 762 جنيها مقابل 765 جنيهًا أمس، بتراجع 3 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 644.6 جنيه، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 859.4 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6096 جنيها.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب الخام إلى 1729 دولارا للأوقية، مقارنة بسعر الأوقية 1730.8 دولار أمس، والمعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1726.30 دولار للأونصة.

وقال برايان لان العضو المنتدى لدى جولد سيلفر سنترال "قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا...، هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية.

"الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد".

ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع أجرته رويترز أنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.