زاخاروفا: تصريحات بوريل بأن روسيا جار خطير مُهينة ومُضللة

ياسر رشاد - القاهرة -

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المتعلقة بوصفه لروسيا بالجار الخطر، بأنها "مهينة و مضللة".

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية مارينا زاخاروفا، خلال

إيجاز صحفي اليوم الجمعة:"إن روسيا تاريخيا لم تكن جارة عدوانية خطيرة قط، وهذه التصريحات ليست مهينة فحسب، بل وغير صحيحة ومضللة".



وأضافت زاخاروفا :"أن خطاب المواجهة هذا لابد من التخلي

عنه ولابد أن يظل في الماضي، فهذا الخطاب التصادمي يوجه ضربة أكثر تدميرا مما يمكن أن يتخيلوه للعلاقات الروسية الأوروبية".



وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد وصف روسيا بـ "الجار الخطير"، داعيا إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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