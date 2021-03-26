روسيا ترفض اتهامات أمريكا بتقويض الثقة باللقاحات

ياسر رشاد - القاهرة -

وصفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، بأن روسيا "تقوض" الثقة في اللقاحات الآمنة بالـ"عبثية".

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وتساءلت زاخاروفا، في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها الإنجليزية، اليوم الجمعة: "أين ومتى

قمنا بتقويض شيء ما؟ أين الأدلة؟ .. قدموا حقائق ملموسة، على الأقل لوسائل الإعلام عندكم".



وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لا علاقة لروسيا بهذا. نحن لا نتدخل في أي عمليات بشأن جداول إمداد قائمة انتظار

التطعيم في الدول الغربية أو في ترخيص الأدوية الغربية .. لا علاقة لنا بهذا على الإطلاق".



وتابعت زاخاروفا قائلة: "يبدو كل هذا أكثر سخافة على خلفية موقفنا المتسق وغير المسيس بالفعل تجاه التعاون المفتوح مع جميع الدول المهتمة في توريد اللقاحات والدراسة المشتركة لفعاليتها وتطوير هذا المجال وتصنيعه محليا في مناطق مختلفة من العالم".

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