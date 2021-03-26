ليبيا تُسجل 884 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 884 إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 156 ألفا و116 إصابة.

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وذكر المركزـ في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية ـ

أنه تم تسجيل شفاء 1064 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 143 ألفا و697 حالة، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2602 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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