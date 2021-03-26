باكستان تُسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت باكستان 4368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 645 ألفا و356 شخصا.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية- حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت خلال الفترة

نفسها 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و91 حالة وفاة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 2170 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 591 ألفا

و145 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 40 ألفا و120 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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