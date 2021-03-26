الصين تُسجل صفر إصابات محلية بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90147 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.



وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ11 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من فوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج

إلى 5243 حالة غادر منها 5082 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85348 شخصا، وأن 3682 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.



وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 31 حالة جديدة بدون أعراض بينها 30 وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 251 حالة بينها 250 وافدة من الخارج.



وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11428 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 204 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1012 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10994 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 971 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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