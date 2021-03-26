الأرجنتين تُعلق رحلاتها الجوية مع 3 دول بسبب كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الأرجنتين عزمها تعليق الرحلات الجوية القادمة من والبرازيل وتشيلي والمكسيك بدءا من يوم غد السبت لمنع انتشار السلالات المختلفة من فيروس كورونا داخل البلاد.

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وذكرت الحكومة الأرجنتينية - في بيان حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الجمعة - "أنه حتى إشعار آخر، سيتم تعليق الرحلات الجوية المنتظمة من تشيلي

والبرازيل والمكسيك".



وأشارت القناة الألمانية إلى أن تدبيرا مماثلا مطبق بالفعل على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة بعدما تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا في ديسمبر الماضي.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسافرين العائدين من الخارج سيخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل الصعود

على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى الأرجنتين وعند الوصول وبعد مرور 7 أيام على وصولهم.



وكانت الأرجنتين قد سجلت حتى الأن أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة بكورونا، وأكثر من 55 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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