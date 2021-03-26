أوكرانيا تُسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 18 ألفا و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و614 ألفا و707 إصابات.



وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه يوجد بين الإصابات الجديدة 923 طفلا و435 عاملا في مجال

الرعاية الصحية.



وأكد وزير الصحة الأوكراني أن 7 آلاف و138 شخصا تماثلوا للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و158 متعافيا، بينما تم تسجيل 326 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 31 ألفا و461 وفاة.



وقد تم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في منطقة أوديسا تليها منطقة دنيبروبيتروفسك ثم منطقة لافيف وخاركيف ومدينة كييف.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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