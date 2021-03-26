عروض دولية لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

ابوظبي - سيف اليزيد - لا تزال حركة الملاحة بقناة السويس معطلة لليوم الرابع على التوالي، بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة صباح الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها.

وقالت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة التي تعطل حركة الملاحة منذ ثلاثة أيام.

وقالت الهيئة في بيان «تُثمن هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية من عرض للمساهمة في تلك الجهود وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين».

من جهتها، أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة على خلفية حادثة جنوح سفينة في قناة السويس المصرية.

وقال وزير النقل التركي قره إسماعيل أوغلو أن تركيا لديها سفينة قادرة على تنفيذ عمليات كبيرة مثل إعادة التعويم، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.