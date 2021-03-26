شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تسجل رقماً قياسياً جديداً في المجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاد، صاحبة أعلى معدل وفيات في العالم من جراء جائحة فيروس كورونا، سجلت رقما قياسيا جديدا في الوفيات اليومية بسبب كوفيد- 19، ولا تستطيع الحكومة توقع مدى سرعة انحسار الفيروس بعد تسطح منحنى الإصابات في نهاية المطاف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وصرح أوربان للإذاعة الحكومية اليوم بالقول: "نعيش أصعب أسابيع الجائحة"، كما أعلن أن 275 شخصا ماتوا بسبب الفيروس أمس الخميس، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل أمس الأول الأربعاء.

وذكر أوربان أن المجر تعتزم إعادة فتح المدارس يوم 19 أبريل، بعد تطعيم ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص، أي ما يعادل تقريبا عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فيما أكثر.

وحتى الآن، تلقى 1.8مليون شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل، من لقاح كورونا، وهو ثاني أعلى معدل للتطعيم في الاتحاد الأوروبي.