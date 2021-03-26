شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : الممارسين الصحيين سيفقدون وظائفهم إذا لم يحصلوا على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة في باكستان العاملين في مجال الرعاية الصحة من فقدان وظائفهم ما لم يحصلوا على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تشهد فيه باكستان زيادة مضطردة في أعداد الإصابات اليومية الجديدة وسط موجة ثالثة من الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة في إقليم السند الجنوبي أزرا فضل بيتشوهو في رسالة عبر الفيديو أمس الخميس: "يمكن أن تفقد وظيفتك إذا لم تحصل على التطعيم".

وأضافت الوزيرة أن ما لايقل عن 33 ألفا و 356 من إجمالي 142 ألفا و 315 من العاملين المسجلين في مجال الرعاية الصحية بالإقليم لم يحصلوا على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت باكستان حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح سينوفارم الصيني، ولم يبد كثيرا من المواطنين اهتماما كبيرا بالحصول على التطعيم.

وكشفت دراسة استقصائية بداية العام الحالي أن حوالي نصف مواطني باكستان يشككون في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقالوا إنهم لن يذهبوا إلى تلقي التطعيم.

وقال قيصر سجاد، الأمين العام لنقابة الأطباء الباكستانية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: "يتردد العاملون في مجال الصحة في الحصول على التطعيم بسبب الشكوك التي أحدثها قرار الحكومة بعدم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الأيام الأولى".

لكنه أوضح أن الحكومة الآن تعتبر اللقاح آمنًا وتطلب من جميع المواطنين والعاملين في الرعاية الصحي، في الخطوط الأمامية، الحصول على اللقاح.

وتضرر إقليم السند بشدة جراء الوباء، وسجل أكثر من 264 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى نسبة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الجمعة رصد 4 آلاف و 368 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 63 حالة وفاة. وإجمالا، سجلت باكستان حتى الآن 645 ألفا و 356 حالة إصابة و 14 ألفا و 91 حالة وفاة.