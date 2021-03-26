روسيا تطالب أمين عام الناتو بترتيب أوراقه والتوقف عن "التضليل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكرت روسيا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، حول رفض موسكو الحوار مع الحلف، واصفة أياها بـ"الكاذبة".

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، بأن روسيا ترفض الحوار مع الحلف، كاذبة.



وأضافت زاخاروفا قائلة: "كل تصريحات ستولتنبرج بأن روسيا ترفض الدخول في حوار غير صحيحة، هذه كذبة، لقد تم اقتراح محادثة جوهرية، من خلال خبراء، بمن فيهم خبراء عسكريون، حول مجموعة واسعة من القضايا".

وتابعت القول: "كل هذه المقترحات على طاولة ستولتنبرج، يمكنه تغيير الأوراق والعثور عليها والتوقف عن نشر المعلومات المضللة التي يزعم أن روسيا ترفض الحوار معها. وترفض روسيا المشاركة في حملات العلاقات العامة المخطط لها مسبقًا. هذا بالتأكيد ليس لنا".

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو، عقب اجتماع مجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية، عن أسفه لأن روسيا في السنوات الأخيرة "لم تستجب بشكل إيجابي" لمقترحات الحلف بعقد مجالس الناتو وروسيا، لكنها ستظل منفتحة على الحوار ودعوة روسيا للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات.

الأربعاء، أعلنت واشنطن تعهدات تظهر رغبتها في ترميم التحالف مع الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع شركائها في مواجهة روسيا والصين.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عملية الإقناع في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بكلمة له خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي.

ورحّب قادة الاتحاد الأوروبي برسائل واشنطن التي تهدئ كثيرا من مخاوفهم، وقال بلينكن لنظرائه في الناتو "لن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم".

وأوائل العام الماضي 2020، طمأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روسيا بأن عملية نقل أعداد كبيرة من القوات الأمريكية وقوات الحلف إلى شرق أوروبا لإجراء مناورات عسكرية، ليست موجهة ضدها.

وقال ستولتنبرج إن هذا "أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا منذ أكثر من 25 عاما"، مضيفا أن المناورات تظهر الالتزام الأمريكي القوي بحلف الأطلسي والحرية والأمن في أوروبا.



وشارك قرابة 37 ألف جندي من 18 دولة في المناورات التي تشرف عليها الولايات المتحدة بعنوان "المدافع عن أوروبا 2020".

