شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار مليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: تستنكر مصر مجددًا، مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها بالرغم من جهود المملكة الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف البيان وقوف مصر وتضامنها حكومة وشعبًا مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.