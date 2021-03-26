ارتفاع كبير في أعداد النسور الصلعاء رمز الولايات المتحدة

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واشنطن: ازدادت أعداد طيور النسر الأصلع ذات الرأس الأبيض، رمز الولايات المتحدة، أربع مرات منذ 2009 بحسب وزارة الداخلية الأميركية.

وأشارت الوزارة المكلفة حماية المساحات الطبيعية على الأراضي الأميركية إلى أن أعداد هذه النسور المدرجة حتى 2007 على قائمة الأجناس المحمية والتي كانت "على شفير الانقراض"، ارتفعت بفضل "حظر مبيد +دي دي تي+ الحشري" و"الجهود المبذولة لحفظ" هذا الجنس من الطيور الجارحة.

وباتت الولايات المتحدة تضم 71500 زوج من هذه النسور التي ترمز منذ قرون للبلاد. وفي 1963، وصلت أعداد النسور الصلعاء إلى أدنى مستوياتها مع 417 زوجا فقط موزعة على 48 ولاية.

وقالت مارتا وليامز المديرة المساعدة للهيئة الأميركية للأسماك والحياة البرية التي نشرت التقرير بشأن النسر الأصلع "هذا من أكثر النجاحات المعروفة على الإطلاق على صعيد الحفظ".

وعلقت وزيرة الداخلية الجديدة ديب هالاند على التقرير قائلة "أظن أننا أمام فرصة تاريخية لحماية بيئتنا وأسلوب حياتنا للأجيال المقبلة. لكن لن نتمكن من إنجاز أمور كبرى إلا إذا عملنا معاً".