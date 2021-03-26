شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد أفضلية الخرسانة في تبطين الترع بدلا من الطمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك العديد من طرق تبطين الترع، ولكن الخرسانة هي الوسيلة المُستخدمة حاليًا لأنها أكثر جودة وأطول عمرا لجودتها، حيث يجري تبطين الترع من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع، بدلًا من الطمي الموجود حاليًا لأنه يمتلئ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، أما الترع الصغيرة فسيتم تحويلها إلى مواسير.

وأضافت الدراسة أنه لم تكن مصر الدولة الأولى التي تقوم بهذا المشروع للمحافظة على الموارد المائية، لذا يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة للدول التي سبقتنا في هذا النوع من المشروعات مثل دولة الهند التي قامت بتغطية الترع والمصارف لديها بوحدات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، واستطاعت بذلك مد القرى بالكهرباء ومنع فقد المياه بالتبخير ومنح القرى الفقيرة الكهرباء.

وتابعت الدراسة أنه يأتي تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة تقديرية 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان، وتتوزع مصادر التمويل الموضوعة حاليًا بواقع %60 من الاعتمادات المحلية و%25 قروضًا خارجية و%15 فى شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عددا من برامج أنظمة الرى الحديث، وطرق ترشيد المياه فى الدول النامية.