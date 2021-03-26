ولاية الرباط – سلا – القنيطرة تقرر منع مسيرة وطنية للممرضين المجازين

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت سلطات مدينة الرباط، اليوم الجمعة، أنها قررت منع التظاهرة الاحتجاجية، التي ينوي الممرضون المجازون تنفيذها، يوم غد السبت.

وأوردت ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في بلاغ لها، أن قرارها جاء بعدما راج في مواقع التواصل الاجتماعي أن التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين تعتزم تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، يوم السبت 27 مارس 2021، في الساعة العاشرة صباحا من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة.

وسجلت الولاية ذاتها أنه اعتبارا للوضعية الوبائية، التي تعيشها البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19، وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021، فإنها قررت “منع أي تجمهر أو تجمع في الشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.