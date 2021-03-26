حسن لفد يطل في عمل كوميدي جديد خلال شهر رمضان المقبل

جدة - عبدالحي حسين - يطل الفنان الكوميدي حسن لفد، خلال شهر رمضان المقبل، عبر القناة الثانية، التي راهنت على سلسلة جديدة يقدمها، ضمن برمجتها للشهر الكريم.

ويشارك رفقة الفد في السلسلة، التي تحمل عنوان “الفد تي في”، الممثلة مونية لمكيمل، التي كانت من بين الوجوه الجديدة، التي اشتغلت لأول مرة مع لفد في سلسلته لرمضان الماضي “طوندونس”.

وكان حسن لفد قد أعلن في بث مباشر، قبل أيام، أنه يحضر لسلسلة جديدة، معلنا أنه في مرحلة التوضيب، متحفظا عن ذكر تفاصيلها، قبل أن تنكشف مع اقتراب حلول رمضان.

والفد كان، أيضا، قد تحدث عن تحضيره لسلسلة من بطولة شخصية ظهر بها في سلسلة “طوندونس” في سكيتش واحد فقط، وهي شخصية “أبو العنب”.