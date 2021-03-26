ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا يحققون الأهم في أولى جولات تصفيات المونديال

جدة - عبدالحي حسين - حققت منتخبات ألمانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، الأهم في أولى جولات تصفيات كأس العالم قطر 2022، في القارة الأوربية، بعد تحقيقهم الفوز على خصومهم، فيما فشل المنتخب الإسباني في السير على نفس خطاهم، بعد تعادله مع اليونان.

وتمكن المنتخب الإيطالي من الفوز على نظيره الإيرلندي الشمالي بهدفين نظيفين، سجلهما كل من بيراردي في الدقيقة 14، وإيموبيلي عند 39 دقيقة، مهديان منتخبهما ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار التصفيات، ليحتل بذلك النيراتزوري المركز الثاني بثلاث نقاط، خلف سويسرا المتصدر بفارق الأهداف.

وفي مباراة ثانية، فاز المنتخب الألماني بثلاثية نظيفة على إيسلندا، تناوب على تسجيلها كل من غوريتسكا في الدقيقة الثالثة، وهافيرتز في السابعة من عمر المباراة، وغوندوغان عند الدقيقة 56، مانحين منتخبهم ثلاث نقاط، خولت له تصدر مجموعته بفارق الأهداف على رومانيا.

وأمطر إنجلترا شباك نظيره سان مارينو بخماسية نظيفة، سجلها كل من براوس عند الدقيقة 14، وليوين في مناسبتين 21و53 دقيقة، بينما تكفل سترلينغ برفع النتيجة في الدقيقة 31، وواتكينز عند 81 دقيقة، ليتصدر على إثرها المنتخب الإنجليزي مجموعته بثلاث نقاط، بفارق الأهداف على ألبانيا صاحبة الرتبة الثانية.

وفشل المنتخب الإسباني في السير على خطى سابقيه، بعدما فرض عليه المنتخب اليوناني التعادل في عقر داره، في المباراة، التي جرت بينهما في ملعب نويفو لوس كارمينيس، حيث كانت إسبانيا السباقة إلى التهدف عن طريق اللاعب موراتا في الدقيقة 33، إلا أن اليونان تمكن من تعديل النتيجة من علامة الجزاء، عند الدقيقة 57 بقدم اللاعب باكاسيتاس، ليجد الإسبان نفسهم في الرتبة الثالثة بنقطة واحدة، خلف كل من المتصدر السويد الفائز على جورجيا، واليونان صاحب الرتبة الثانية.

وفيما يلي نتائج كل المباريات:

الكيان الصهيوني 0 : 2 الدانمارك

بلغاريا 1 : 3 سويسرا

إسبانيا 1 : 1 اليونان

السويد 1 : 0 جورجيا

إيطاليا 2 : 0 إيرلندا الشمالية

مولدوفا 1 : 1 جزر فاروه

إسكوتلندا 2 : 2 النمسا

أندورا 0 : 1 ألبانيا

إنجلترا 5 : 0 سان مارينو

المجر 3 : 3 بولندا

ألمانيا 3 : 0 أيسلندا

رومانيا 3 : 2 مقدونيا الشمالية

ليشتنشتاين 0 : 1 أرمينيا