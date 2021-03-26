تحقيق… هذه أسرار ملف طريق ضيعة البرلماني التي كلفت مليار سنتيم من أموال الدولة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أثارت طريق، في منطقة كهف النسور ضواحي إقليم خنيفرة، الكثير من الجدل، بعدما خصص مجلس جهة بني ملال خنيفرة، حوالي مليار سنتيم كغلاف مالي لبنائها، بعد تمريرها إلى ضيعة برلماني ونائب رئيس مجلس الجهة نفسها.

حسب معطيات “اليوم24″، فإن الطريق سالفة الذكر، والتي يبلغ طولها أزيد من تسعة كيلومترات، تم تمريرها، بطرق غامضة، بجماعة سيدي لامين، حيث تتواجد ضيعة البرلماني (ن.ص).

وبدأت الأيادي في تقاذف كرة النار، التي أشعلتها الطريق الممولة من ميزانية الجهة، حيث وجهت اتهامات للبرلماني بربط الطريق بضيعته، التي زادت قيمتها المالية، وباعها مالكها بحوالي 3 مليارات سنتيم حسب بعض المنتخبين بالمنطقة.

الطريق موضوع حرب البلاغات، خصصت لها الجهة حوالي مليار سنتيم كغلاف مالي لبنائها، في وقت يعيش سكان المنطقة الفقر والحاجة إلى خدمات أساسية، على رأسها غياب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، كما جاء على لسان رئيس جماعة لقباب .

“اليوم “24 انتقل إلى عين المكان، وأعد لكم هذا التحقيق الذي يحيط بكل تفاصيل القضية.