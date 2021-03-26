تحقيق… هذه أسرار ملف طريق ضيعة البرلماني التي كلفت مليار سنتيم من أموال الدولة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أثارت طريق، في منطقة كهف النسور ضواحي إقليم خنيفرة، الكثير من الجدل، بعدما خصص مجلس جهة بني ملال خنيفرة، حوالي مليار سنتيم كغلاف مالي لبنائها، بعد تمريرها إلى ضيعة برلماني ونائب رئيس مجلس الجهة نفسها.
حسب معطيات “اليوم24″، فإن الطريق سالفة الذكر، والتي يبلغ طولها أزيد من تسعة كيلومترات، تم تمريرها، بطرق غامضة، بجماعة سيدي لامين، حيث تتواجد ضيعة البرلماني (ن.ص).
وبدأت الأيادي في تقاذف كرة النار، التي أشعلتها الطريق الممولة من ميزانية الجهة، حيث وجهت اتهامات للبرلماني بربط الطريق بضيعته، التي زادت قيمتها المالية، وباعها مالكها بحوالي 3 مليارات سنتيم حسب بعض المنتخبين بالمنطقة.
الطريق موضوع حرب البلاغات، خصصت لها الجهة حوالي مليار سنتيم كغلاف مالي لبنائها، في وقت يعيش سكان المنطقة الفقر والحاجة إلى خدمات أساسية، على رأسها غياب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، كما جاء على لسان رئيس جماعة لقباب .
“اليوم “24 انتقل إلى عين المكان، وأعد لكم هذا التحقيق الذي يحيط بكل تفاصيل القضية.