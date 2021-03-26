حملة تحسيسية بشأن تبدير الأطعمة في رمضان… وجامعة المستهلك: مغاربة يرمون مواد غذائية قيمتها 500 درهما شهريا

جدة - عبدالحي حسين - تستعد الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لإطلاق حملة وطنية تحسيسية لفائدة المستهلك، بشأن تبدير المواد الغذائية والأطعمة خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، خلال حديثه مع “اليوم 24″، أن الحملة الوطنية المذكورة، ستنطلق في الأيام العشرة الأخيرة لشهر شعبان الجاري، تحت شعارː “حسن تدبير المواد الغذائيةː مسؤولية الجميع”؛ مشيرا إلى أن شهر رمضان هو شهر العبادة والصيام، وليس شهر الإسراف في الاستهلاك.

وأضاف المتحدث نفسه، أن منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة، أفادت بأن كل مغربي يرمي سنويا ما يقارب91 كلغ، من الأطعمة في القمامة، دون أن ننسى أن المغاربة خلال شهر رمضان، يرمون ما يقارب ثلث المواد الغدائية، الصالحة للاستهلاك، والتي تصل قيمتها المالية إلى 500 درهم في الشهر، في سلوك متنافي مع حسن التدبير والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وشدد الخراطي على أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ستقوم بحملة وطنية لتحسيس المستهلك؛ قصد حماية حقوقه الاقتصادية، والوقاية من الأمراض الناجمة عن الٳفراط في التبدير.