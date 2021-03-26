شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: نقترب من إعطاء 9 مليون للقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إعطاء 8.6مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 180 ألفا و815 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا عاما وثلاثة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 46ر3 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 106 آلاف و799 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وثمانية أسابيع.

يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.