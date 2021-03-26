شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: 1.25 مليون جرعة أعطيت من لقاحات كورونا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 25ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 590 ألفا و164 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و284 حالة.

ومضى قرابة عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.