كتلة كردية تحدد شرطين للتصويت على الموازنة

وقال عضو الكتلة سركوت شمس الدين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكتلة لن تصوت على اي اتفاق بين بغداد واربيل اذا لم يتضمن تسويق النفط عبر شركة سومو وتضمين رواتب موظفي الاقليم دون اي حجج او تأخير او قطع"، مشيراً الى أن "بعض الكتل السياسية تنازلت عن شرط تسويق النفط لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني".واضاف، بأن "تسويق نفط الاقليم عن طريق الشركات الحزبية في كردستان هو هدر كبير للمال العام في البلد وخيانة للدستور والشعب العراقي".

ولفت شمس الدين الى ان "الشرط الاخر هو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ووضع الية لحل مجلس النواب لاجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل"، مؤكداً ان "اية الية تجري بهذا الخصوص خارج السياقات الدستورية مرفوضة تماماً.

