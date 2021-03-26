فيديو صلاح بعد مباراة كينيا 'يشعل' مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء التعادل ليمنح مصر بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية في الوقت، الذي ودعت فيه كينيا كل آمالها في التأهل إلى البطولة الأبرز في القارة السمراء. واتجه محمد صلاح عقب المباراة إلى غرفة ملابس منتخب كينيا ليواسيهم عقب فشلهم في التأهل إلى أمم إفريقيا وتمنى لهم حظًا سعيدًا في المرة القادمة، في الوقت الذي تمنى لاعبو المنتخب الكيني وجهازه الفني النجاح له ولمنتخب مصر.



واجتاح الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صفحة "فريدنز أوف فوتبول" على "تويتر" الفيديو من داخل غرفة ملابس المنتخب الكيني، مصحوبا بتعليق: "تصرف راق من محمد صلاح بالذهاب إلى غرفة ملابس منتخب كينيا وتهنئتهم على أدائهم في المباراة".





وقدم منتخب مصر أداء باهتا أمام مضيفه الكيني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، الخميس، لكنها ضمنت تأهل "الفراعنة" إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل.