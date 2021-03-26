انت الان تتابع خبر المباشرة باعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الجمعة، عن المباشرة باجراءات التلقيح للجرعة الثانية من لقاح COVID-19 للكوادر الطبية والصحية في مستشفى المدينة العام وقطاع المدينة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "اليوم كان هو موعد الجرعة الثانية للتلقيح بلقاح سينوفارم للكوادرالطبية حيث تلقى عدد من افراد الطواقم الصحية التطعيم".
واكدت إنه "تم خلال التلقيح بالجرعة الاولى والثانية متابعة الإجراءات الوقائية والتوعية الصحية، من حيث الاستمرار بارتداء الكمامة و التعقيم".
واكدت إنه "تم خلال التلقيح بالجرعة الاولى والثانية متابعة الإجراءات الوقائية والتوعية الصحية، من حيث الاستمرار بارتداء الكمامة و التعقيم".