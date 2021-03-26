القبض على شخص بحوزته 1 كغم من الكرستال في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على شخص بحوزته (1 كغم) من الكرستال في محافظة ميسان.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "عبر معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة ميسان من نصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على شخص يتاجر بالمواد المخدرة وبحوزته (1 كغم) من مادة الكرستال مخبأة بطريقة معقدة في داخل عجلته".



واضاف البيان انه "جرى تدوين اقواله اصولياً واعترف بتجارة ونقل المخدرات من منطقة العزير الى العاصمة بغداد، وقد تمت إحالته مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".

