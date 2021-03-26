رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعلن انسحاب القوات الإريترية من بلاده

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، أن إريتريا وافقت على سحب قواتها من الحدود الإثيوبية، بعدما اعترف بوجود قوات إريترية على الأراضي الإثيوبية خلال حديثه للبرلمان منذ أيام.

وأكد آبي أحمد في بيان، أن الجيش الفيدرالي الإثيوبي سينتشر مكان القوات الإريترية التي ستنسحب من الأراضي الإثيوبية، مشيرًا إلى أن القوات الإثيوبية ستتولى حراسة المناطق الحدودية على الفور.

ولم يذكر البيان عدد الجنود الإريتريين المتواجدين في إثيوبيا، على الرغم من أن الشهود يقدرون عددهم بالآلاف.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الإعلان الإثيوبي جاء بعد ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وغيرها لمعالجة الأزمة في تيجراي، حيث قال شهود عيان إن الجنود الإريتريين يقومون بأعمال النهب والقتل والاغتصاب.