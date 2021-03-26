شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يبحث مع "القابضة للصوامع" دعم ميناء كوم أبو راضى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والغلال، لدعم مشروع ميناء كوم أبو راضي الجاف والمنطقة اللوجستية ببنى سويف.

وناقش خليل خلال اللقاء المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وفي مقدمتها المنطقة اللوجستية والميناء الجاف في كوم أبوراضي، والتي ستقام على مساحة 100 فدان، باستثمارات تقدر بـ 2 مليار جنيه تقريبا، وستوفر المئات من فرص العمل لأهالي بني سويف، وأيضا ستعد منطقة لوجستية وجمركية هامة للمناطق الصناعية لبني سويف، كما ستخدم المناطق التنموية للمحافظات المجاورة.

وأكد النائب عماد خليل دعمه الكامل للمشروع في ظل توجه الدولة المصرية بالمشروعات التنموية التي تتم حاليا. وأشار اللواء شريف باسيلى إلى أن هناك توجها لتنمية الصعيد وان الميناء الجاف ومنطقة الصوامع فى كوم ابو راضى ستخدم الاستثمار فى المنطقة، بالإضافة لتوفير العديد من فرص العمل، مشيدا بمحافظ بنى سويف ونوابه من الشباب ودعمهم للمشروع.