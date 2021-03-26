صور..حملة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الجمعة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة التصنيع.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى إزالة التعديات على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة التصنيع على مساحة 1600 متر مربع، واستردادها مرة أخرى، بعدما تعدى عليها المواطن "ع.ع.ف"، وذلك تنفيذًا للقرار رقم 38 لسنة 2020 والقرار رقم 60 لسنة 2021، موضحًا أنه جرى استخدام الأرض لتشوين وبيع الخردة، وأنه جرى هدم وأزالة مبنيين من الطوب والأسمنت المسلح، ورفع مولد كهرباء كبير من المنطقة، ومكبس لكبس وضغط مخلفات الخردة.

وأكد على أن إزالة هذه التعديات يأتي في إطار جهود الحي المستمرة لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذ القانون.