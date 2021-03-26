موعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد فلسطين بتصفيات آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المستخدمين على موقع البحث العالمي "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 26 مارس، عن "موعد مباراة السعودية ضد فلسطين"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، المقرر إقامتها باستاد مدينة الملك سعود الرياضية.

وكان قد نجح المنتخب السعودي، في التغلب على شقيقه الكويتي، أمس الخميس، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما

على ملعب مرسول بارك، ضمن الاستعدادات لتصفيات آسيا للمونديال القادم.

المنتخب السعودي، يدخل المباراة وهو وصيف المجموعة، حيث يمتلك في جوبعته8 نقاط، وبفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة.

بينما جاء ترتيب المنتخب الفلسطيني، في المجموعة، بالمركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن المنتخب اليمني صاحب

المركز الرابع.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 مارس 2021، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد فلسطين:

تذاع مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022، على مجموعة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث، عبر قناة "KSA Sports 1 HD".