مسؤول بريطاني: ندين هجمات الحوثي على السعودية وملتزمون بأمنها

عربي ودولي

ع+ ع-

قال مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، إن بلاده تدين بشدة تصعيد هجمات الحوثيين ضد السعودية، ونبقى ملتزمين بالأمن الوطني السعودي.

وأضاف آرون في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» نشر اليوم الجمعة «نرحّب بشدة بالمبادرة السعودية للسلام في اليمن التي ناقشها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قبل الإعلان عنها».

وتابع أن البديل للمبادرة السعودية هو استمرار الحرب في اليمن لسنوات مقبلة، وهو أمر لا يخدم مصلحة الأطراف، وعلى رأسها الشعب اليمن.

ووأوضح آرون أن المبادرة السعودية تقوم على مقترحات تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، وتطرح فرصة لضمان فتح مطار صنعاء وتيسير التجارة من خلال الحديدة، والتوصل لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات حول مستقبل اليمن.

واستطرد أنه يتعين على الحوثيين التحلي بأسلوب تفكير بنَّاء، واتخاذ خطوات نحو السلام إذا ما كانوا جادين في رغبتهم بإنهاء معاناة الشعب اليمني. وقد رحبنا على وجه الخصوص بالترحيب الذي أبدته سلطنة عمان بالمبادرة السعودية، ونعتقد أنه سيكون للسلطنة تأثير لدى الحوثيين. ومن جانبنا، نحث الحوثيين على التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بالتشاور مع عمان.

يشار إلى أن الحوثيين رفضوا المبادرة السعودية التي أعلنتها المملكة يوم الأثنين الماضي.

وحول مخاطر تلويث الناقلة «صافر» بيئة البحر الأحمر وسط رفض الحوثيون السماح لفريق تابع للأمم المتحدة بتنفيذ إجراءات صيانة سريعة، قال «تحتل مسألة حل مشكلة الناقلة (صافر) الأولوية الأولى للمملكة المتحدة، ذلك أنها تهدد بتداعيات بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة جراء التسرب النفطي، ونعمل بالتنسيق مع جميع شركائنا للإسراع من وتيرة عمل مهمة التقييم والإصلاح التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الضغط على الحوثيين لتسهيل هذا العمل».