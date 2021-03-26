آبي أحمد: إريتريا تنسحب من تيغراي

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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الجمعة، أن إريتريا ستسحب قواتها من منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، الذي يشهد تمردا منذ أشهر.

وقال أبيي أحمد في بيان "خلال محادثاتي مع الرئيس (الإريتري) اسياس أفورقي بمناسبة زيارتي إلى أسمرة، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا".

وقبل يومين، اعترف آبي أحمد، للمرة الأولى بوجود قوات من إريتريا في إقليم تيغراي، الذي اندلع القتال فيه في نوفمبر الماضي، بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، المسيطرة على الإقليم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن قوات إريتريا دخلت الإقليم خشية تعرضها لهجوم من مقاتلي الجبهة.