مصر تدين الهجمات الحوثية على السعودية

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أعربت مصر اليوم الجمعة عن إدانتها للهجمات التي أطلقتها جماعة الحوثي على جنوب غرب السعودية.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن «بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها أمس عَبْر عدد من الطائرات المُفخخة، فضلاً عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف».

وذكر البيان «تستنكر مصر مُجددًا مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن».

وأضاف البيان «وتُعيد مصر التأكيد على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».