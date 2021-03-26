مصر تسابق الزمن لتعويم «الجانحة» بالسويس وناقلات تحول مسارها

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قالت شركة كبلر لتحليل البيانات، اليوم الجمعة، إن سبع ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس بعد تعليق حركة الملاحة فيها على أثر جنوح سفينة حاويات عملاقة منذ يوم الثلاثاء.

وقالت ريبيكا شيا المحللة في كبلر إن ثلاثا من الناقلات جار تحويلها نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى بعد أن كانت وجهتها في الأساس هي قناة السويس.

وأضافت أن أربع ناقلات تحمل شحنات من الولايات المتحدة وقطر فيما لا تحمل البقية أي شحنات.

وقالت شيا إن ست سفن للغاز الطبيعي المسال تنتظر الدخول على جانبي القناة مع وجود سفينة أخرى تسمى جولار تندرا عالقة في القناة منذ يوم الثلاثاء.

وأضافت «ستتأثر خطط عبور ما إجماليه 16 سفينة غاز طبيعي مسال لقناة السويس إذا استمر الازدحام حتى نهاية الأسبوع الجاري».

ومضت تقول «سيكون هناك تأخير كبير في جدول التحميل في راس لفان في بداية أبريل بسبب الازدحام».