بالفيديو: اللون الأحمر يخيم على مدينة إيرانية.. والسبب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

في مقطع فيديو صادم يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت مدينة أصفهان الإيرانية وقد اصطبغت بشكل عجيب باللون الأحمر، وذلك بسبب عاصفة ترابية كبيرة خيمت على أجواء المدينة.

ونقلت وكالة تنسيم الإيرانية عن إدارة الأزمات في مدينة أصفهان أن عاصفة حمراء بلغت سرعتها 100كم في الساعة ضربت اليوم الجمعة قرية توديشك لمدة 20 دقيقة.

ونشرت الوكالة مقطعا مصورا، لمدة 14 ثانية، وتظهر فيها شوارع بالقرية وهي خالية من المارة.

وتتعرض بعض المناطق في الشرق الأوسط لعواصف ترابية هذه الأيام، لاسيما في دول الخليج ومصر.

والثلاثاء الماضي، علقت سفينة عرضيا في الجزء الجنوبي من قناة السويس الذي يسمح بالمرور في اتجاه واحد، بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية.

وذكرت القناة في بيان أن جنوح السفينة “يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها”.