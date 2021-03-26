رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا ستنسحب من تيغراي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، إن الجيش الإريتري سينسحب من إقليم تيغراي (شمال) الذي يشهد نزاعاً بين الحكومة الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي منذ 5 أشهر.

وقال آبي أحمد في بيان: “خلال محادثاتي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمناسبة زيارتي لأسمرة، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا”.

وأشار إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي أطلقت صواريخ عدة على العاصمة الإريترية “ما دفع الحكومة الإريترية إلى دخول إثيوبيا لمنع المزيد من الهجمات وحماية أمنها القومي”.

وأضاف آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2019، أن الجيش الإثيوبي سينتشر في المناطق التي كانت تتمركز فيها القوات الإريترية، خصوصاً على الحدود.