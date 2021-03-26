انت الان تتابع خبر هجوم ارامكو وتعطل الملاحة في قناة السويس يرفعان اسعار النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد استهداف الحوثيين، منشآت نفطية في السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم وتعطل الملاحة في قناة السويس.
وبحسب تقارير اقتصادية، فقد لقيت أسعار النفط دعما من تعطل الملاحة في قناة السويس بسبب سفينة حاويات جانحة، ما أثر مخاوف من تأثر إمدادات النفط بذلك، لكن المخاوف الاقتصادية على الطلب العالمي على الخام بسبب أزمة فيروس كورونا حدت من مكاسب أسعار النفط.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، تم تداول عقود مزيج "برنت" عند 62.68 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 1.18% عن سعر التسوية السابق.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، تم تداول عقود مزيج "برنت" عند 62.68 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 1.18% عن سعر التسوية السابق.
فيما جرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 59.36 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.37% عن سعر الإغلاق السابق.