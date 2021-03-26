انت الان تتابع خبر ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة الـ200 ألف وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تخطت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المكسيك، عتبة الـ200 ألف حالة لتصبح بذلك ثالث دولة في العالم تتجاوز الرقم المذكور، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وبحسب بيانات أوردتها وزارة الصحة المكسيكية في تقريرها اليومي، إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 200211 حالة، لغاية يوم امس الخميس".
وتخطت المكسيك هذه العتبة الرمزية على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس بعد الزيادة التي سجلتها في كانون الثاني ودفعت العديد من المستشفيات إلى حافة الانهيار.
وتخطت المكسيك هذه العتبة الرمزية على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس بعد الزيادة التي سجلتها في كانون الثاني ودفعت العديد من المستشفيات إلى حافة الانهيار.