الرياض عن استهداف الحوثيين لـ 'ارامكو' : تخريب للاقتصاد العالمي

يأتي ذلك، عقب تأكيد مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أمس الخميس نشوب حريق في خزان محطة لتوزيع المشتقات البترولية في جازان، إثر استهدافه بقذيفة أطلقها الحوثيون على المملكة.

وقال المسؤول، "تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، لاعتداء تخريبي بمقذوف أطلقه الحوثيون، ونتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح".



وأضاف، ان "المملكة تدين هذا الاعتداء "التخريبي الجبان"، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل".وختم ، ان "الاعتداء يؤثر في الملاحة البحرية، ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى".

هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الجمعة، عن عملية استخدمت فيها 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت شركة "أرامكو" في راس التنورة وينبع ورابغ وجيزان وقاعدة عسكرية بالدمام.

