كوريا الشمالية عن تجربتها الأخيرة: "مقذوف تكتيكي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الشمالية أنّ ما أطلقته الخميس كان "مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً" جديداً مجّهزاً بمحرّك يعمل بالوقود الصلب، وفق ما أوردته الجمعة وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأنّ عملية الإطلاق جرت بإشراف المسؤول الرفيع ري بيونج تشول، ونقلت عنه قوله إنّ التجربة كانت ناجحة و"ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد".



من جانبه حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنّ الولايات المتحدة "ستردّ على أي "تصعيد" من جانب كوريا الشمالية".

وقال بايدن في البيت الأبيض إنّ الصاروخين اللذين أطلقا الخميس "ينتهكان" قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبدعوة من واشنطن ستعقد لجنة العقوبات في الأمم المتحدة الجمعة اجتماعا مغلقا لبحث التجربتين الصاروخيتين الأخيرتين.

وقال بايدن في أول مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض "نحن نتشاور مع شركائنا وحلفائنا. وستكون هناك ردود فعل إذا اختاروا التصعيد".



وتابع أنّه "مستعدّ لإنشاء شكل من أشكال الدبلوماسية" مع كوريا الشمالية لكن "يجب أن تكون مشروطة بالنتيجة النهائية لنزع السلاح النووي".