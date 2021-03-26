شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: أطلقنا «مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً» جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ.ف.ب

أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنّ ما أطلقته في بحر اليابان، الخميس، كان «مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً» جديداً يعمل محرّكه بالوقود الصلب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وقالت الوكالة: إنّ عملية الإطلاق جرت بإشراف المسؤول الرفيع ري بيونغ تشول الذي نقلت عنه قوله: إنّ التجربة كانت ناجحة و«ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد».

وفجر الخميس، أطلقت كوريا الشمالية من سواحلها الشرقية صاروخين أكّد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أنّهما بالستيان.

وتخضع بيونج يانج لعقوبات أممية؛ بسبب برامجها التسلحية النووية والبالستية، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات تمنعها من تطوير صواريخ بالستية.

والخميس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنّ هذه التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الجديدة «تمثل انتهاكاً» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1718.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية التي امتنعت عن وصفهما بالصاروخين فإنّ المقذوفين وصلا إلى هدفيهما على بعد 600 كيلومتر من الساحل، مشيرة إلى أنّ بإمكان كلّ واحد منهما أن يحمل شحنة زنتها 2.5 طن. ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية الرسمية صوراً بدا فيها مسؤولون لا يضعون كمامات يتبادلون التهاني ويصفقون بعد إطلاق الصاروخين.