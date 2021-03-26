شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الاعتداء على محطة توزيع منتجات النفط يؤكد رفض الحوثي للمبادرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - واس

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، الجمعة، إن القوات السعودية دمرت 8 طائرات مُسيّـرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران صوب السعودية، مؤكداً أن محاولة الاعتداء على محطة جازان البترولية هو عمل «تخريبي وجبان»، ويمثل رفضاً لمبادرة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المالكي قوله إن محاولة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران الاعتداء على «محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء الخميس اعتداء تخريبي جبان، لا يستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية بعينها، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية».

واعتبر المالكي أن الهجوم يستهدف أيضاً «حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر عبث الميليشيات الإرهابية لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية؛ نتيجة هذا العمل التخريبي».

وأضاف: إن «قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية».

وأوضح: إن «الميليشيات الحوثية قامت بإطلاق (3) صواريخ باليستية تجاه المملكة؛ حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء بمحافظة الجوف، كما سقط صاروخان باليستيان بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين».

وبيّن أن «هذه الاعتداءات جاءت لتؤكد رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، لا سيما بعد إعلان مبادرة المملكة؛ لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل».

وشدد على أن هذه الاعتداءات «تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للميليشيات بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي».

وأكد العميد المالكي «أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة؛ لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات؛ لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية وحماية المدنيين والأعيان المدنية».