مسرور بارزاني يعلن وصول دفعة جديدة من لقاح AstraZeneca من بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عن وصول دفعة جديدة من لقاح AstraZeneca تتكون من 43800 جرعة من بغداد اليوم.

وقال بارزاني في تغريدة على توتير تابعتها الخليج 365: "يسعدني أن أعلن عن وصول دفعة جديدة من لقاح AstraZeneca تتكون من 43800 جرعة من بغداد اليوم، والتي سيتم إدارتها وفقًا لخطة طرح المجموعة القائمة على المجموعة".



واضاف في تغريدة: "يتماشى هذا أيضًا مع جهودنا للحصول على المزيد من اللقاحات مباشرة مع الموردين –mb".

