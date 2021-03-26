خلال مشاركته بالقمة الثلاثية .. ملك الاردن يزور المقبرة الملكية في بغداد

وستعقد القمة بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبدالله الثاني ،والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر يوما واحدا، يسبقها اليوم الجمعة وصول وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي حيث سيستقبلهما نظيرهما العراقي فؤاد حسين.وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن الملك عبد الله سيقوم بقراءة الفاتحة على أرواح ملوك وملكات وأمراء وأميرات العراق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم انشاء المقبرة الملكية بين عامي 1934 و1936 بيد المعماري البريطاني جي بي كوبر، ويوجد داخلها جثامين الملك فيصل الأول (1883-1933)، والملك غازي (1912-1939)، والملك فيصل الثاني، (1935-1958)، كما دفنت في المقبرة الملكة حزيمة والملكة عالية وبعض الأميرات، وفي مدخل آخر يرقد الوصي عبد الإله وطفلة اسمها مريم كان عبد الإله قد تبناها، بالإضافة إلى قبر الملك علي بن الحسين ملك الحجاز (1879-1935).

