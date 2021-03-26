كوريا الشمالية تختبر صاروخين جديدين بغياب زعيمها

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، ان "الزعيم قام بزيارة تفقدية إلى موقع مجمع سكني مقرر بناؤه في بيونغ يانغ، بدلا من الإشراف على إطلاق الصاروخين الباليستيين قصيري المدى"، مشيرة الى انه "أعلن خطة بناء مجمع "هو أن" السكني في منطقة "كانغ أن" في بيونغ يانغ وقام بزيارة تفقدية إليه".ولم تكشف الوكالة عن تاريخ زيارة كيم، لكن يفترض أن تكون في اليوم السابق، نظرا لأن أنشطة كيم تنشر عادة في اليوم التالي.

ووفقا للوكالة، فان "الزعيم كيم قال أثناء زيارته إلى موقع المجمع السكني، إنه بصرف النظر عن بناء 10000 وحدة سكنية في بيونغ يانغ، ستتولى اللجنة المركزية للحزب المسؤولية عن بناء مجمع "هو أن" السكني الذي يشمل 800 وحدة سكنية، وسيتم الانتهاء من البناء في غضون هذا العام".

ورافق كيم خلال الزيارة، رئيس الوزراء كيم دوك-هون، وجو يونغ-وون، المسؤول الذي يُنظر إليه كواحد من أكبر مساعدي كيم، والذي يعتقد أنه قفز إلى المرتبة الثالثة في البلاد في مؤتمر يناير.

